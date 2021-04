Lionel Messi nov lastnik prestižnega floridskega stanovanja

Lionel Messi , zvezdnik nogometnega kluba iz Barcelone, je v aprilu postal lastnik že drugega prestižnega stanovanja na Floridi. 33-letni napadalec in kapetan katalonske ekipe je za nepremičnino, ki se nahaja na območju Sunny Isles Beach in je del stolpnice La Regalia, odštel približno šest milijonov evrov.

Prestižno stanovanje obsega celotno nadstropje in je popolnoma opremljeno. Krasijo ga štiri spalnice in šest kopalnic, hladilnica za kar tisoč vinskih steklenic ter ogromna terasa, ki ponuja panoramski pogled na morje. La Regalio sestavlja 39 nadstropij, stanovalcem pa je na voljo tudi šest bazenov, toplice, fitnes center, joga studio, otroška igralnica, kuhinja za zasebnega kuharja in vinska klet. Stavba velja za eno od najbolj unikatnih zgradb na južni Floridi, stanovanja v njej pa so na voljo samo 39 lastnikom, vsakemu tako pripada eno od nadstropij.