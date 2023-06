Lionel Messi po 'hat-tricku' 36. rojstni dan praznoval v objemu družine

Argentinski nogometni zvezdnik je minuli vikend praznoval svoj 36. rojstni dan, ki pa ga ne bi mogel preživeti lepše kot v krogu svoje družine. Najprej je na tekmi s svojim nekdanjim argentinskim klubom slavil s trojnim izkupičkom golov, kasneje pa je skupaj s svojo ženo in otroki nazdravil svojemu staranju. Fotografije s praznovanja sta tako nogometaš kot tudi njegova žena Antonela Roccuzzo objavila tudi na svojem Instagramu.

Lionel Messi je dopolnil 36 let. Argentinski nogometni virtuoz je svoj rojstni dan praznoval v velikem slogu – s 'hat-trickom' na zelenicah in družinsko zabavo v udobju domačega mesta. Na praznovanju so se mu pridružili njegovi najljubši, žena Antonela Roccuzzo in sinovi, 11-letni Thiago, 8-letni Mateo in 5-letni Ciro.

Fotografije s praznovanja je že na dan zabave delila nogometaševa žena. "Vse najboljše, ljubezen moja. Neskončno te imamo radi," je pripisala ob simpatično družinsko fotografijo ob torti in balonih v obliki števk 3 in 6. Dan kasneje je dve fotografiji s praznovanja delil tudi nogometni virtuoz. "Najlepša hvala za vse čestitke!! Letos zelo uživam, ker ga lahko praznujem v Rosariu z ljudmi, ki jih imam zelo rad. Velik objem!" je zapisal v objavi, čestitke nogometnemu virtuozu so se seveda zvrstile tudi v komentarjih.

Še pred praznovanjem je zvezdnik nastopil na tekmi za svoj argentinski klub Newell's Old Boys, pri katerem je začel kariero. Igral je v čast zadnji mednarodni tekmi svojega soigralca Maxija Rodrigueza. Pred tekmo je občinstvo na stadionu Rosario na veličasten način pozdravilo Messija na domačem terenu in mu zapelo vse najboljše, nogometaš pa jim ni ostal dolžen in je na stadionu s tremi zadetki poskrbel za izjemno navijaško vzdušje.

Priljubljeni Argentinec, ki je na nedavnem svetovnem prvenstvu z reprezentanco osvojil svetovni vrh, je svojo ženo spoznal že v otroštvu. Predstavil ju je prijatelj Lukas, ki je tudi Antonelin bratranec. Sprva sta bila prijatelja, kasneje, ko se je Messijeva družina leta 2000 iz domače Argentine preselila v Barcelono, pa sta se nekoliko oddaljila. Ponovno ju je združila smrt njenega dobrega prijatelje. Da bi bil ob njej v težkih trenutkih, se je Lionel vrnil v svojo domovino, nato pa je spet odletel v Španijo, kjer je igral za nogometni klub FC Barcelona.