Lionel Richie je sprejel zvezo hčerke z zvezdnikom resničnostnega šova

Ameriški pevec, tekstopisec in producent Lionel Richie je še pred časom bil zelo jezen na hčerko Sofio, ker se je odločila, da bo šla v romantično zvezo z razvpitim zvezdnikom resničnostnega šova, Scottom Disickom. Po pisanju ameriških medijev je bil na hčerko besen, novemu partnerju pa celo obljubil kup denarja, da pusti njegovo hčerko pri miru.

Glasbenik je dejal, da je zaradi njunega razmerja na smrt zaskrbljen. Scott je bil namreč v preteklosti zasvojen tako z drogami kot tudi alkoholom, svojo nekdanjo partnerico Kourtney Kardashian pa je zaradi odvisnosti od seksa večkrat prevaral. Kot da to ni dovolj, pa je med golobčka 15 let razlike, Scott ima zdaj 36 let, medtem ko je Sofia avgusta praznovala 21. rojstni dan.

A kakor zdaj navajajo ameriški mediji, med njimi tudi E! News, se je slavni oče pomiril in sprejel dejstvo o njuni zvezi, toda kljub temu, da so skupaj preživeli zahvalni dan, še vedno ni 100 odstotno prepričan, da je Scott dovolj dober za njegovo hčer.

"Praznike so preživeli skupaj na počitnicah. Lionel je sprejel njuno razmerje, vendar še vedno ni popolnoma prepričan Scottu, predvsem zaradi razlike v starosti in tega, kako mlada je Sofija," pa je vir blizu slavnega glasbenika zaupal medijem. Zraven pa dodal, da jo želi preLionel Richie, Sofiadvsem podpirati, zato želi sprejeti tudi njenega partnerja.