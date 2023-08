Lionel Richie po enourni zamudi odpovedal koncert, okrivil slabo vreme

Lionel Richie je na legendarnem prizorišču Madison Square Garden eno uro pustil čakati 20.000-glavo množico, nato pa tvitnil, da je koncert odpovedan. "Zaradi slabega vremena in nezmožnosti pristanka v New Yorku in okoliških območji nocoj ne morem nastopiti," je tvitnil glasbenik in dodal, da je zaradi situacije obupan.

Oboževalcem se glasbenikov izgovor ni zdel prepričljiv, kar so zapisali v komentarjih pod objavo. "Lionel Richie, to se sliši kot slaba organizacija s tvoje strani – skušati leteti zadnjo minuto. Vrni mi denar – hvala, ne, za ponedeljek," je zapisal razočarani oboževalec, drugi pa je dodal: "Ja, po toliko letih na turneji, to nima smisla." Tretji je želel vedeti, kaj se je v resnici zgodilo: "Ekipa za odnose z javnostjo laže. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Nihče ne leti pozno in nato krivi vreme. Vreme je bilo v redu." Dodal je, da so s prijatelji izjemno razočarani, saj so vse načrte kovali okoli koncerta, sedaj pa ga bodo zamudili.