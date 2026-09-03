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Lionel Richie po treh dneh na oddelku za intenzivno nego v domači oskrbi

Los Angeles, 03. 09. 2026 12.03 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Lionel Richie

Pevec Lionel Richie je bil po treh dneh, ko se je zdravil na oddelku za intenzivno nego, odpuščen v domačo oskrbo, kot poroča People, pa naj bi se počutil dobro. 77-letnemu zvezdniku je bilo po nastopu v St. Louisu, v zvezni državi Missouri, slabo, zato je obiskal urgenco, kjer so zdravniki po opravljenih pregledih njegove simptome pripisali dehidraciji.

Kot je pozneje poročal TMZ, naj bi zdravniki opravili tudi preiskave srca. Lionel Richie, ki je najbolj znan po uspešnicah Stuck On You, Dancing on the Ceiling in All Night Long, naj bi prav med izvajanjem slednje potreboval pomoč članov svoje ekipe in zaprosil za sedež, da je lahko zapel do konca.

Lionel Richie ni več v bolnišnični oskrbi.
Lionel Richie ni več v bolnišnični oskrbi.
FOTO: Profimedia

Pevec je popil tudi tekočino z elektroliti, nato pa občinstvu dejal: "Povem vam, ta stvar je ogabna, ampak res deluje. To je vse, kar si morate zapomniti – pijte svoje elektrolite in ste lahko kot jaz."

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To je že drugič letos, da je Richie potreboval pomoč zdravnikov. Junija so ga, potem ko se je na odru slabo počutil, prepeljali v bolnišnico, zaradi česar se je njegov koncert končal predčasno. Dvakratni nominiranec za grammyja je nato odpovedal dva koncerta turneje, na kateri je spremljal skupino Earth, Wind & Fire.

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