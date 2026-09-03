Lionel Richie po treh dneh na oddelku za intenzivno nego v domači oskrbi

Kot je pozneje poročal TMZ, naj bi zdravniki opravili tudi preiskave srca. Lionel Richie, ki je najbolj znan po uspešnicah Stuck On You, Dancing on the Ceiling in All Night Long, naj bi prav med izvajanjem slednje potreboval pomoč članov svoje ekipe in zaprosil za sedež, da je lahko zapel do konca.
Pevec je popil tudi tekočino z elektroliti, nato pa občinstvu dejal: "Povem vam, ta stvar je ogabna, ampak res deluje. To je vse, kar si morate zapomniti – pijte svoje elektrolite in ste lahko kot jaz."
To je že drugič letos, da je Richie potreboval pomoč zdravnikov. Junija so ga, potem ko se je na odru slabo počutil, prepeljali v bolnišnico, zaradi česar se je njegov koncert končal predčasno. Dvakratni nominiranec za grammyja je nato odpovedal dva koncerta turneje, na kateri je spremljal skupino Earth, Wind & Fire.
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