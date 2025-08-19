Svetli način
Tuja scena

Lisa Edelstein: Šefica dr. Housea, ki je zapustila serijo in postala slikarka

Los Angeles, 19. 08. 2025 14.55 | Posodobljeno pred 58 minutami

Igralka Lisa Edelstein je najbolj znana po vlogi zdravnice Lise Cuddy v seriji Zdravnikova vest, v kateri je igrala med letoma 2004 in 2011. Kot dr. Cuddy je bila najprej šefica bolnišnice, v kateri ji je preglavice povzročal dr. House, pozneje pa sta se zdravnika zaljubila in nekaj časa bila par. Serijo je po sedmih sezonah zapustila, ker ni bila zadovoljna s plačilom, zdaj pa se 59-letnica posveča slikarstvu.

Pred več kot 20 leti je navdušence televizijskih serij pred male ekrane po vsem svetu prikovala serija Zdravnikova vest, v kateri je glavno vlogo igral Hugh Laurie, ki je upodobil brilijantnega, a težavnega dr. Gregoryja Housea. Ob njem je blestela tudi igralka Lisa Edelstein, ki je igrala njegovo šefico in poznejšo partnerico, a je serijo leta 2011, leto, preden se je zaključila za vedno, zapustila, ker ji ustvarjalci niso uspeli zagotoviti enakega plačila kot prej.

Lisa Edelstein se je umaknila iz soja žarometov in se posvetila slikarstvu.
Lisa Edelstein se je umaknila iz soja žarometov in se posvetila slikarstvu. FOTO: Profimedia

Čeprav je nastopala še v drugih serijah, kot so Klub srečnih ločenk, Dobri zdravnik in The Kominsky Method, pa se je v zadnjih letih umaknila iz soja žarometov in se posvetila eni svojih največjih strasti: slikanju.

59-letnica se je pred dnevi udeležila premiere serije Long Story Short, kjer je navdušila s svojim videzom, saj igralka, ki je znana po svojih zelenih očeh in temnih laseh, še vedno je videti zelo mladostna in vitalna.

