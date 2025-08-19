Lisa Edelstein: Šefica dr. Housea, ki je zapustila serijo in postala slikarka

Pred več kot 20 leti je navdušence televizijskih serij pred male ekrane po vsem svetu prikovala serija Zdravnikova vest, v kateri je glavno vlogo igral Hugh Laurie, ki je upodobil brilijantnega, a težavnega dr. Gregoryja Housea. Ob njem je blestela tudi igralka Lisa Edelstein, ki je igrala njegovo šefico in poznejšo partnerico, a je serijo leta 2011, leto, preden se je zaključila za vedno, zapustila, ker ji ustvarjalci niso uspeli zagotoviti enakega plačila kot prej.