Lisa Edelstein: Šefica dr. Housea, ki je zapustila serijo in postala slikarka

Pred več kot 20 leti je navdušence televizijskih serij pred male ekrane po vsem svetu prikovala serija Zdravnikova vest, v kateri je glavno vlogo igral Hugh Laurie, ki je upodobil brilijantnega, a težavnega dr. Gregoryja Housea. Ob njem je blestela tudi igralka Lisa Edelstein, ki je igrala njegovo šefico in poznejšo partnerico, a je serijo leta 2011, leto, preden se je zaključila za vedno, zapustila, ker ji ustvarjalci niso uspeli zagotoviti enakega plačila kot prej.
Čeprav je nastopala še v drugih serijah, kot so Klub srečnih ločenk, Dobri zdravnik in The Kominsky Method, pa se je v zadnjih letih umaknila iz soja žarometov in se posvetila eni svojih največjih strasti: slikanju.
59-letnica se je pred dnevi udeležila premiere serije Long Story Short, kjer je navdušila s svojim videzom, saj igralka, ki je znana po svojih zelenih očeh in temnih laseh, še vedno je videti zelo mladostna in vitalna.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.