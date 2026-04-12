Tuja scena

Lisa Kudrow obžaluje, da se je po porodu prehitro vrnila na delo

Los Angeles, 12. 04. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
Igralka je spregovorila o prehitri vrnitvi pred kamere po porodu.

Le 10 dni po rojstvu sina Juliana se je Lisa Kudrow vrnila na delo. Njeno telo se ni moglo odpočiti od poroda, niti še ni bila pripravljena za nastop pred kamerami, novorojenček pa je mamico potreboval – a čeprav se je njej vse skupaj zdelo noro, so jo drugi prepričevali, da je to normalno. Takrat je preveč živela za kariero in danes na te stvari gleda drugače, zato ji je žal, da se je takrat tako odločila.

Lisa Kudrow je bila v devetdesetih na vrhuncu svoje kariere. Svetovno prepoznavnost in priljubljenost ji je prinesla serija Prijatelji, v kateri je igrala Phoebe Buffay. Takrat so jo vabili na številna snemanja, ponujali so ji številne projekte in ona je živela za kariero. Nato pa je zanosila in maja 1998 rodila sina Juliana. Da ji 'vlak zaželjenosti' ne bi odpeljal, se je že takoj po porodu vrnila na delo.

Zvzednica je zaslovela v seriji Prijatelji, danes pa dobiva vloge zrelejših žensk.
A njeno telo se ni uspelo spočiti, saj je s snemanji začela že 10 dni po rojstvu sina. "Rodila sem sina, 10 dni pozneje gostovala v The Tonight Showu, nato sem bila na sestanku za film Analiza pa taka," je razkrila med gostovanjem v šovu CBS Sunday Morning. Njeni agenti v tem, da se tako hitro vrača na delo, niso videli nič spornega, še več, zelo so jo spodbujali. A v resnici je prišlo do rahlega nesporazuma. "Agenti so rekli, da bom začela snemati julija, mi pa smo bili maja. Ko me je Billy Crystal med sestankom vprašal, kdaj sem rodila in sem mu povedala, je enostavno rekel le: Odlično, začnemo v četrtek," se je spominjala.

Na začetku je, danes 62-letnica, še upala, da ji bo zaradi tega, ker ni bila v vsakem prizoru, industrija ponudila določeno mero prilagodljivosti. A ni bilo tako. Kot je dejala, je v ponedeljek izvedela, da v četrtek že leti v New York. Pri skrbi za novorojenčka so ji pomagali njeni starši, pa tudi tast in tašča, ki sta za to priletela iz Francije. "Vsi so mi govorili, da zmorem, meni pa se to ves čas ni zdelo v redu, saj imam doma novorojenčka. Ponudili so mi pomoč medicinske sestre, ki bo skrbela zanj, dojenček pa se naj tako ali tako ne bi ničesar spomnil," je povedala.

Igralka je spregovorila o prehitri vrnitvi pred kamere po porodu.
Igralkine besede razkrivajo neizprosno plat Hollywooda, to pa ni le zgovoren opis specifične situacije, temveč poudarja pritisk in normativ, ki je v tistih časih očitno prevladoval, kjer je bila delovna predanost postavljena pred vse osebne okoliščine, vključno z nujnim časom za okrevanje po porodu in navezovanje stika z novorojenčkom. "Danes mislim, da je tak pristop k delu popolnoma nor in danes tega ne bi več storila. Preveč sem se podredila vsem," je še dejala. Priznala je tudi, da takrat ni čutila jeze do nikogar, le da so bili takrat pač takšni časi, ko je bilo delo prioriteta in vse ostalo se je moralo prilagoditi. Danes se veliko več poudarka daje pomenu duševnega in fizičnega okrevanja po porodu in vse bolj se priznava potreba po uravnoteženju profesionalnih obveznosti z družinskim življenjem.

5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
