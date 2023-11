Lisa Kudrow Perryju v slovo: Hvala za deset najlepših let

Lisa Kudrow , ki je v Prijateljih igrala Phoebe Buffay, je na družbenem omrežju Instagram prekinila svoj molk po izgubi soigralca Matthewa Perryja . Spominjala se je njunih začetkov, ko sta skupaj s preostalimi glavnimi igralci posnela prvo epizodo serije, takrat še pod imenom Friends Like Us (Prijatelji kot mi), in jo predstavila vodilnim na televizijski hiši NBC. "Nato si predlagal, da igramo poker in poskrbel, da je bil tako zabaven, medtem ko smo se povezali. Hvala ti za to," je zapisala.

V nadaljevanju je pokojnemu prijatelju v spomin nanizala številna zahvale. "Hvala, ker si me tako nasmejal z nečim, kar si rekel, da so me bolele mišice in so mi vsak dan lile solze po obrazu. Hvala za tvoje odprto srce v šest žstranskem odnosu, ki je zahteval kompromise in veliko 'govorjenja'. Hvala, ker si se pojavil na delovnem mestu, ko nisi bil dobro, in si bil nato popolnoma briljanten. Hvala za deset najlepših let, ki jih človek lahko doživi. Hvala, ker si mi zaupal. Hvala za vse, kar sem se od tebe naučila o milini in ljubezni. Hvala za čas, ki sem ga imela s tabo, Matthew," je zaključila.

Lisa je še zadnja izmed glavne zasedbe Prijateljev, ki se je poklonila pokojnemu Perryju. Prvi se je na družbenem omrežju oglasil Matt LeBlanc, ki je prav tako zapisal, da so časi, ki sta jih z Matthewom preživela skupaj, med najljubšimi v njegovem življenju. "V čast mi je bilo deliti oder s teboj in te imenovati prijatelj," je dodal in se pošalil: "Očitno boš obdržal tistih 20 evrov, ki si mi jih še dolžan." Courtney Cox je z oboževalci delila najljubši posnetek iz priljubljene nanizanke, v katerem sta njuna lika Chandler in Monica preživela skupaj prvo noč. "Če povem malo ozadja, naj bi imela Chandler in Monica enonočno afero v Londonu. Toda zaradi odziva občinstva je to postal začetek njune ljubezenske zgodbe," je ob tem razkrila.