Lisa Kudrow povedala, kaj bi počela 'Phoebe Buffay' med karanteno

"Menim, da bi imela otroke in še vedno bi se ukvarjala z umetnostjo. Njihovo domovanje bi bilo tako preplavljeno z ogromnimi projekti,"je povedala igralkaLisa Kudrow za britanski tabloid Sunday Times. Nekaj besed je namenila tudi novodobnimPrijateljem, če bi jih posneli v današnjem času: "Zasedba bi bila drugačna. Na celoten scenarij bi morali gledati kot na časovno kapsulo, ne pa kot na napake. Tudi takrat so v scenarij vključili homoseksualce in različne rase. Za tisti čas je bilo to zelo napredno."