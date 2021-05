Lisa Kudrow prekipevala od ponosa na sinovi podelitvi diplome

Zvezdnica je objavila skupno fotografijo s sinom, ki pozira v slavnostni obleki in s čepico na glavi. Veseli dogodek pa je pospremila z ganljivim zapisom, in sicer je dejala, da je presrečna in ponosna na sina. Ob tem pa priznala, da je potočila tudi solze sreče.

Kudrow ima Juliana s 63-letnim Michaelom Sternom, s katerim se je poročila maja 1995. Med snemanjem 4. sezone Prijateljev je bila noseča z Julianom, njeno nosečnost pa so ustvarjalci takrat vpletli v scenarij, ko je Phoebe ponudila rešitev za svojega brata Franka mlajšega in bila nadomestna mati njegovih trojčkov.

57-letna Lisa je bila nedavno gostja v pogovorni oddaji Conan, katere voditelj je Conan O'Brien. V intervjuju je med drugim povedala, da je njen sin prišel na snemanje posebne epizode Friends: The Reunion, ki bo izšla 27. maja.

"Imel je možnost priti na srečanje ... in nato je prišel do mene in rekel: 'Ali lahko rečem, da sem res ponosen nate?"je z javnostjo delila sinove besede. ''To je bila ena zelo čustvenih stvari, ki se mi je zgodila," je še dodala.