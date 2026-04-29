Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Lisa Kudrow presenetila: koliko še vedno zaslužijo s serijo Prijatelji?

London, 29. 04. 2026 11.58 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
E.K.
Lisa Kudrow

Čeprav se je kultna serija Prijatelji zaključila pred dvema desetletjema, igralska zasedba še vedno prejema zavidljive zneske. Lisa Kudrow je razkrila podrobnosti o visokih nakazilih ter delila spomine na svojega pokojnega kolega Matthewa Perryja.

Lisa Kudrow je razkrila, da s svojimi soigralci iz serije Prijatelji še danes vsako leto prejme približno 17 milijonov evrov, čeprav se je snemanje priljubljene serije končalo že pred več kot dvema desetletjema.

Prijatelji
Prijatelji
FOTO: Profimedia

Kudrowova, ki je vseh 10 sezon od leta 1994 do 2004 igrala ekscentrično in dobrosrčno Phoebe Buffay, je razkrila, da si je situacijsko komedijo ponovno ogledala po tragični smrti soigralca Matthewa Perryja. "Prej sem videla le, kaj sem naredila narobe ali kaj bi lahko naredila bolje. A prvič sem resnično cenila, kako odlična je bila," je za Times of London povedala 62-letnica. Pohvalila je tudi vse svoje soigralce, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Davida Schwimmerja in Matta LeBlanca, a dejala, da je bil Perry preprosto nad vsemi njimi.

Preberi še 'Kraljica ketamina' obsojena na 15 let zapora zaradi smrti Matthewa Perryja

Perry je umrl oktobra 2023 v 55. letu starosti zaradi predoziranja s ketaminom. Njegova smrt je v začetku tega meseca dobila sodni epilog, ko je bila preprodajalka drog, povezana z igralčevo smrtjo, obsojena na 15 let zapora. Dobaviteljica, znana kot "kraljica ketamina", je septembra lani priznala krivdo po petih točkah obtožnice.

Lisa Kudrow igralka Prijatelji serija

Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
progresivnidaveknastanovanja
29. 04. 2026 12.50
prvi stavek; ali sama dobi 17m ali vsi skupaj? Predvidevam da sama, nore številke za nas reveže.
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
29. 04. 2026 12.58
samo življenje na veliki nogi tudi veliko stane tako da njim se najbrž to ne zdi tako ogormen znesek kot nam
Odgovori
+1
2 1
GJ19
29. 04. 2026 13.38
saj je napisano, da prejme in ne da prejmejo
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1680