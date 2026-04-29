Lisa Kudrow presenetila: koliko še vedno zaslužijo s serijo Prijatelji?

Lisa Kudrow je razkrila, da s svojimi soigralci iz serije Prijatelji še danes vsako leto prejme približno 17 milijonov evrov, čeprav se je snemanje priljubljene serije končalo že pred več kot dvema desetletjema.

Kudrowova, ki je vseh 10 sezon od leta 1994 do 2004 igrala ekscentrično in dobrosrčno Phoebe Buffay, je razkrila, da si je situacijsko komedijo ponovno ogledala po tragični smrti soigralca Matthewa Perryja. "Prej sem videla le, kaj sem naredila narobe ali kaj bi lahko naredila bolje. A prvič sem resnično cenila, kako odlična je bila," je za Times of London povedala 62-letnica. Pohvalila je tudi vse svoje soigralce, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Davida Schwimmerja in Matta LeBlanca, a dejala, da je bil Perry preprosto nad vsemi njimi.