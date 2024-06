Lisa Kudrow priznala, da gleda serijo Prijatelji zaradi Matthewa Perryja

Lisa Kudrow na poseben način slavi pokojnega soigralca in prijatelja Matthewa Perryja – njemu v čast gleda serijo Prijatelji. Igralka, ki je v Prijateljih igrala Phoebe Buffay, je po Perryjevi smrti oktobra lani prvič po dolgem času ponovno gledala kultno serijo in ugotavlja, da je ponoven ogled način proslavljanja njegovega humorja. "Iskreno povedano, tega nisem mogla gledati, ker mi je preveč nerodno gledati samo sebe. Če pa bom to gledala zaradi Matthewa, je to v redu," je 60-letnica povedala za The Hollywood Reporter.