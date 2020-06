Lisa Kudrow zadovoljna, ker sin ni oboževalec Prijateljev

Lisa Kudow , ki je v Prijateljih igrala nenavadno Phoebe Buffay , je zadovoljna, ker sin ne kaže pretiranega interesa za njene pretekle vloge. 22-letni Julian je edinec priljubljene igralke in njenega moža Michaela Sterna . Glede na ponovno priljubljenost televizijske serije Prijatelji je zanimivo, da se evforija okrog ponovne združitve likov Juliana ni niti malo dotaknila. Igralka celo pravi, da Prijateljev nikoli ni gledal.

''O mojih preteklih vlogah nikoli ne govoriva. Seveda je vesel glede nekaterih stvari, katerih del sem bila v preteklosti. Ampak nikakor pa ni moj oboževalec in tega si niti ne želim,''je povedala igralka. Dodala je še, da je on le njen sin in ne spada med oboževalce, zato jo kot starševsko avtoriteto tudi obravnava. Lisa ima za sina izključno besede pohvale, pogosto je omenila, da zaradi njega oba s soprogom čutita neizmerno zadovoljstvo:''Julian je neverjeten. Res sva lahko srečna. Poskušam mu svetovati glede deklet, vendar verjetno nimam pojma o čem govorim.''