Lisa Kudrow zagotavlja, da bo na združitev Prijateljev vredno počakati

''Komaj čakam, da se zgodi,'' je povedala igralka, ki v seriji igra čudaško Phoebe, ''zelo zabavno bo. Mislim, resnično zabavno!'' 56-letna Lisa je priznala, da se z ekipo igralcev Prijateljev ni družila že več kot 25 let, razen enkrat, ko so se pred nekaj leti udeležili zasebne večerje.

Serija, ki je luč sveta ugledala v septembru leta 1994, je bila na sporedu kar deset sezon in iz igralcev Lise Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matta LeBlanca, Matthewa PerryjainDavida Schwimmerjanaredila mednarodne zvezde. Izvršni producent in režiser Kevin Bright se je vrsto let soočal s pritiski in vprašanji oboževalcev o morebitni vrnitvi priljubljenih likov na televizijske sprejemnike.