Lisa Kudrow želi posvojiti psa pokojnega 'Prijatelja' Matthewa Perryja

Smrt Matthewa Perryja , ki je v soboto umrl na svojem domu v Los Angelesu zaradi utopitve, je šokirala vse. Slovo priljubljenega zvezdnika je močno prizadela tudi njegove igralske kolege in nekdanje soigralce iz kultne serije Prijatelji . Po poročanju tujih medijev se bodo tako Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer in Lisa Kudrow v spomin na prijatelja udeležili njegovega pogreba.

60-letnica je prepričana, da so za to kriva zdravila, ki so mu jih predpisali zdravniki in naj ne bi bila ustrezna v kombinaciji z vročo vodo iz jacuzzija. "Čeprav nihče ne želi verjeti, da so bila kriva zdravila – predpisana ali ne – je to seveda misel v njihovih glavah," je še povedal vir.