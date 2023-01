Lisa Marie bo pokopana v Gracelandu ob sinu in očetu

Lisa Marie Presley , edina hči legendarnega Elvisa Presleyja , je v četrtek umrla zaradi srčnega zastoja. Stara je bila 54 let, za sabo pa je pustila tri hčere, Riley Keough ter dvojčici Finley in Harper Lockwood , ter mamo Priscillo . Predstavnik družine je v izjavi za javnost sedaj sporočil, da bo pokojna pevka pokopana na posebnem mestu v Tennesseeju . "Lisa Marie bo k večnemu počitku legla v Gracelandu, poleg svojega ljubljenega sina Bena."

Lisin sin Benjamin Keough si je avgusta 2020 vzel življenje, o čimer je lani spregovorila za revije People . "S smrtjo, žalovanjem in izgubo se soočam že od devetega leta. Tega sem imela v življenju več kot dovolj, a nekako sem prišla tako daleč," je med drugim zapisala in dodala: "Smrt je del življenja, če nam je všeč ali ne - in tako je tudi žalovanje." Esej, ki ga je napisala ob izgubi sina in žalovanju, je tudi zadnja objava na njenem Instagramu.

Graceland, kjer bo pokopana pokojna zvezdnica, je znameniti dom njenega očeta Elvisa Presleyja, ki ga je podedovala, ko je dopolnila 25 let. Dvorec je velik kar 17.500 kvadratnih metrov in je po priljubljenosti drugi najbolj obiskan dom v Združenih državah Amerike, takoj za Belo hišo. Lisa Marie je Graceland nazadnje obiskala 8. januarja, na dan, ko bi njen oče praznoval 88. rojstni dan. Po njeni smrti so se ji tam poklonili številni oboževalci, ki so pred vrati na posestvo nastavili rože in prižgali sveče.