Lisa Marie Presley: Michael Jackson je bil pri 35 letih še vedno nedolžen

V knjigi spominov Lise Marie Presley, ki jo je po njeni smrti dokončala njena hči, je Elvisova hčerka pisala tudi o svojem razmerju z Michaelom Jacksonom. Lisa in Michael sta se srečala že v mladosti, hoditi pa sta začela leta 1994. Preden sta uradno začela svojo zvezo, je bila hči Elvisa Presleyja še vedno poročena s svojim prvim možem Dannyjem Keoughom. Par se je razšel, ko je kralj popa Lisi izpovedal svojo ljubezen."Michael je rekel: 'Ne vem, če si opazila, ampak sem popolnoma zaljubljen vate. Želim, da se poročiva in da imaš moje otroke," je zapisala v knjigi in dodala:"Najprej nisem rekla ničesar, nato pa sem dejala: 'Res sem počaščena, ostala sem brez besed.' Takrat sem že čutila, da sem tudi jaz zaljubljena vanj." Kmalu po tem naj bi se Presley in Keough prijateljsko razšla, ona pa se je nato uradno začela dobivati z Jacksonom.