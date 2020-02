'Poroka z Michaelom Jacksonom je bil moj poskus, da bi ga rešila'

Lisa Marie Presley in Michael Jackson sta bila poročena približno leto in pol.

Lisa Marie Presley, ki je bila v zakonu s pevcem Michaelom Jacksonom od leta 1994 do leta 1996, je v nedavno odkritem intervjuju iz leta 2003 dejala, da je razlog poroke z glasbenikom tičal v njenem sočutju do njega. Elvisova hčerka je tako dejala, da jo je pritegnila Jacksonova osebnost oziroma njegov "ubogi jaz" in odločila se je, da bi mu poskusila obrniti življenje oziroma želela ga je rešiti pred samim seboj.

Trdila je, da se za Jacksona takrat ni zanimala, čez leta pa ju je skupna prijateljica ponovno povezala. V pogovoru za revijo Rolling Stone je tako dejala, da je bil zvezdnik z njo zelo resničen: "Takoj mi je začel razlagati, da ve, kaj si ljudje mislijo o njem ter kaj je resnica."

Pojasnila je še, da je bila Jacksonova razlaga zelo prepričljiva oziroma je padla na njegove besede, ko je rekel, da je nerazumljen. Po prvem pogovoru z njim ga je tako videla, ne samo kot ranljivo osebo, ampak tudi kot resnicoljubno osebo s humorjem. V zasebnem in javnem življenju naj bi se obnašal drugače, kljub temu da je manipuliral s svojo podobo, naj bi to delovalo le kratkoročno.

Kralj popa je umrl junija 2009 za posledicami čezmerne količine pomirjevala propofol.