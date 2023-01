Lisa Marie Presley pred smrtjo na podelitvi zlatih globusov: Srečna sem

Lisa Marie Presley, edini otrok pevca Elvisa Presleyja in Priscille, se je le dva dni pred smrtjo udeležila 80. podelitve zlatih globusov, kamor je prišla izkazat podporo igralcu Austinu Butlerju in filmu Elvis, ki prikazuje življenje njenega očeta. Pevka je na prireditev prišla v spremstvu mame Priscille, ob Butlerjevi zmagi v kategoriji najboljšega igralca pa je dejala, da srečna.

icon-expand Lisa Marie Presley z Austinom Butlerjem dva dni pred smrtjo. FOTO: Profimeda

Butler in Lisa Marie, ki sta se že poznala, sta se na prireditvi drug drugega zelo razveselila, pišejo ameriški mediji, pevka ga je prijela pod roko, da sta se počasi skupaj sprehodila, mladi igralec pa je bil do nje zelo pozoren. Čestitke ob Butlerjevi zmagi so v reviji People izrazili tudi 54-letnici, ta pa je na vprašanje, kako se počuti, dejala: "Srečna sem." Družini Presley se je v zahvalnem govoru ob sprejemu nagrade zahvalil tudi Butler, ki je dejal, da so mu odpri svoja srca, dom in z njim delili spomine.

Le dva dni pozneje je javnost pretresla novica, da so Liso Marie prepeljali v bolnišnico, po tem, ko so ji reševalci najprej nudili pomoč na njenem domu. Po prvih informacijah naj bi zvezdnica doživela srčni zastoj, pozneje pa je v bolnišnici umrla. "S težkim srcem sporočam žalostno novico, da nas je zapustila moja čudovita hči Lisa Marie. Bila je najbolj strastna, močna in ljubeča ženska, kar sem jih poznala," je v izjavi, ki jo je posredoval predstavnik, dejala Priscilla Presley in javnost zaprosila za spoštovanje zasebnosti v teh težkih trenutkih.