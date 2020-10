Lisa Marie Presley prvič po sinovi smrti: Bolečina me duši

''Moj lepi angel. Oboževala sem tla po katerih si hodil, na tej Zemlji in sedaj v nebesih. Moje srce in duša sta šla s teboj,''je čustveno zapisala, ter nadaljevala:''Globina bolečine, ki jo čutim me duši in je brez dna, vsak dan in vsak trenutek, ko te ni. Nikoli ne bom več ista. Počakaj name, moja ljubezen in me drži za roko medtem, ko skrbim za tvoje sestre ter sem v podporoRiley. Vem, da bi si to želel.''Na koncu je sinu zaželela vse najboljše in dodala, da je bil za ta svet enostavno predober.