Lisa Marie Presley: Sinova smrt mi je zlomila srce

"Minilo že kar nekaj časa, odkar sem zadnjič objavlajal, a v resnici ni kaj za povedati, saj še vedno žalujem za svojim sinom in vedno bom. Krmarim skozi neumno žalovanje, ki me je popolnoma uničilo in moje srce zlomilo na tisoč koščkov ter me v celoti pogoltnilo. Poleg mojih preostalih treh otrok, če redko kaj pritegne mojo pozornost," je zapisala 54-letnica.

"Austin Butler je upodobil očetovo srce in dušo. Po mojem skromnem mnenju je njegov nastop zelo točna in spoštovanja polna upodobitev. Skozi film se čutijo Bazova čista ljubezen, skrb in spoštovanje do mojega očeta in to je končno nekaj, na kar smo lahko jaz, moji otroci in moji vnuki ponosni," je še zapisala.

Razkrila je, do so na film ponosni tudi preostali njeni trije otroci-32-letna Riley Keough in 13-letna dvojčka Finley in Harper Lockwood. "Do solz me je ganila reakcija Finleyja in Harper, ki dedka nista poznala, a sta prav tako ponosla na njegovo dediščino na način, ki ga nikoli prej še nisem videla," je še dodala. "Srce se mi lomi, ker si moj sin ni ogledal tega filma. Tudi njemu bi bil zelo všeč," je zapisala o sinu, ki je pokopan ob pokojnem dedku in preostalih članih družine.