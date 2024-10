Lisa Marie Presley sinovo truplo še dva meseca po njegovi smrti imela doma

OGLAS

Posthumno izdana biografija, ki jo je napisala Lisa Marie Presley, dokončala pa jo je njena hči Riley Keough, je razkrila marsikatero podrobnost iz življenja pokojne pevke, med drugim tudi to, kako je 54-letnica, ki je umrla januarja 2023, žalovala za sinom Benjaminom Keoughom, ki si je leta 2020 sodil sam, ko mu je bilo le 27 let.

Riley Keough in Lisa Marie Presley FOTO: Profimedia icon-expand

"V Kaliforniji ni zakona, ki bi določal, da moraš pokojnega takoj pokopati," je v knjigi, ki jo je naslovila From Here to the Great Unknown, zapisala pevka, njena hči Riley pa je dodala, da je bilo njeni mami zelo pomembno, da ima zadosti časa, da se od njega poslovi na enak način, kot se je od očeta Elvisa, ki je umrl leta 1977, ko je imela 9 let. Da je sinovo truplo lahko pripeljala domov, je za pomoč poprosila empatičnega lastnika pogrebništva, je razkrila Lisa Marie v svoji knjigi: "Da smo lahko imeli očeta po njegovi smrti doma, je bilo v veliko pomoč, saj sem lahko šla do njega in preživela čas z njim ter se z njim pogovarjala." Zapisala je, da so morali Benjaminovo truplo imeti na določeni temperaturi, sama pa je večkrat odpotovala na Havaje, saj se je odločala ali naj ga pokoplje na Havajih ali Gracelandu: "To je bil del razloga, zakaj je trajalo toliko časa. Navadila sem se ga, skrbela zanj in ga imela tam. Verjetno bi se vsakdo prestrašil, če bi imel svojega mrtvega sina v hiši, a ne jaz. Imela sem srečo, da sem mu lahko bila na nek način še vedno starš in za nekaj časa še odlašala, preden sem ga dokončno položila k večnemu počitku."

Riley pa je v knjigi dodala, da sta se z materjo odločili, da si omislita tetovaži, s katerima bi počastili spomin na Benjamina. Tudi on je imel tetovirani njuni imeni-sestrino na ključnici, materino pa na roki, zato sta si na enakih mestih tudi onidve tetovirali njegovo. Da bi to naredili popolno, je Lisa Marie povabila tetovatorja, ki si je ogledal tetovaže na Benjaminovem truplu."Imela sem absurdno življenje, a to je med petimi najbolj ekstremnimi dogodki, ki so se mi zgodili," je zapisala Riley. Dodala je, da so kmalu za tem, ko sta si zares tetovirali njegovo ime, vsi začutili čudno energijo, da Benjamin ne želi, da je njegovo truplo še vedno v tisti hiši in da stvari postajajo čudne, to pa naj bi čutila tudi Lisa Marie, ki je slišala, kako ji sin govori, da je njeno početje noro.