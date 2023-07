Lisa Marie Presley umrla zaradi obstrukcije tankega črevesa

Vzrok smrti Lise Marie Presley , edinega otroka legende rock'n' rolla Elvisa , je črevesna obstrukcija, so sporočili iz urada mrliškega oglednika okrožja Los Angeles. Pevka je umrla 12. januarja, ko so jo v kritičnem stanju prepeljali v kalifornijsko bolnišnico. Imela je 54 let. V javnosti se je zadnjič pojavila dva dni pred smrtjo, na podelitvi zlatih globusov.

Pred njeno smrtjo so jo z reševalnim vozilom iz njenega doma v Calabasasu v bolnišnico prepeljali reševalci zaradi srčnega zastoja. Zdravniški urad pa je sedajsporočil, da je srčni zastoj povzročila "obstrukcija tankega črevesa". To se zgodi, ko je tanko črevo blokirano, včasih kot posledica raka debelega črevesa, zdravil ali adhezij, ki nastanejo po operacijah. Nekatera stanja, ki povzročajo vnetje črevesja, lahko povzročijo tudi obstrukcijo tankega črevesa.

V primeru Presleyjeve je poročilo pokazalo, da je adhezije povzročila bariatrična operacija, ki jo je prestala pred nekaj leti. "To je znan dolgotrajni zaplet te vrste operacije," je zapisano v poročilu zdravnika. Take smrti so, po besedah zdravnice Dr. Angelique Campen, zdravnice na urgenci v medicinskem centru Providence Saint Joseph v Burbanku v Kaliforniji, redke. V večini primerih bolniki v takšnih primerih občutijo močno bolečino in bi bili verjetno sprejeti v bolnišnico.