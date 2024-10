Lisa Marie Presley v svojih spominih: Nekdanji fant moje mame me je nadlegoval

Zapisi iz knjige Lise Marie Presley, ki je nedavno kljub smrti zvezdnice izšla, javnosti razkrivajo podrobnosti, o katerih pevka ni nikoli javno spregovorila. Med drugim je razkrila, da je bil Michael Jackson, ko sta se spoznala še nedolžen in da je bila zlorabljena, ko je bila stara 10 let. Bila je žrtev nekdanjega fanta svoje mame Priscille, moški pa jo je otipaval, jo poljubil in jo celo tepel.

OGLAS

Slabo leto in pol po njeni smrti je izšla knjiga spominov z naslovom From Here to the Great Unknown, ki jo je Lisa Marie Presley pisala preden je za vedno odšla. V njej je zbrala dogodke iz svojega življenja in razkrila marsikaj, kar javnost do sedaj o njej ni vedela. Tudi to, da je bila kot 10-letna deklica zlorabljena.

Liso Marie Presley je zlorabljal nekdanji fant njene mame. FOTO: Profimedia icon-expand

Hčerka legendarnega Elvisa Presleyja je bila žrtev nekdanjega fanta njene mame Priscille Presley, ki je z Mikom Edwardsom hodila od leta 1977 in 1984. Lisa je v svojih spominih zapisala, da je moški, ki je danes star 80 let, nekega večera prišel k njej v sobo in jo začel otipavati. "Rekel je, da me bo naučil, kaj se bo zgodilo, ko bom starejša," je začela svoj zapis.

Priscilla Presley je ob hčerinih besedah ukrepala, a ni nič pomagalo. FOTO: AP icon-expand

Nato se je lotila podrobnosti. "Položil je roko na moje prsi in rekel, da se me bodo moški dotikali na tem mestu. Nato je dal roko med moje noge in rekel, da se me bodo dotaknili tudi tukaj," je razkrila in dodala: "Mislim, da me je nežno poljubil in nato tisto noč odšel." O dogodku je pevka povedala svoji mami, ki se je zelo razjezila in poskrbela, da se ji je Mike opravičil. "Kljub opravičilu so se njegova dejanja nadaljevala, sčasoma me je začel celo tepsti po zadnjici," je povedala.

Ko je o nadlegovanju naprej pripovedovala mami, ji ta skoraj ni več verjela. Večkrat je nato Mika soočila z dejstvi, a je vedno trdil, da je bil ob takšnih dejanjih pod vplivom alkohola oziroma, da se je Lisa z njim spogledovala. V svoji knjigi, ki jo je izdal leta 1988, je Edwards sicer priznal, da je vedno seksualno hrepenel po Lisi.