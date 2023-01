Lisa Marie Presley zaradi srčnega zastoja odpeljana v bolnišnico

Po poročanju TMZ-ja so reševalci nujne medicinske pomoči v Kaliforniji pred kratkim prejeli klic o zdravstvenih težavah Lise Marie Presley. Hči Elvisa in Priscille naj bi doživela srčni zastoj, reševalci so jo morali na domu v Calabasasu tudi oživljati. Kasneje so jo prepeljali v bolnišnico, več podrobnosti o njenem zdravstvenem stanju pa trenutno ni razkritih.