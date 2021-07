Lisa Rinna je sprva mislila, da hčerka s Scottom Disickom zgolj prijateljuje

Amelia Hamlin in Scott Disick sta se v razmerje spustila oktobra 2020, ko je bila njena hčerka stara komaj 19 let.

Lisa Rinna, ustanoviteljica podjetja Rinna Beauty, je v novi epizodi resničnostne oddaje The Real Housewives of Beverly Hills, dejala, da sprva ni verjela medijem, da je njena takrat 19-letna hči v resnem razmerju z Disickom. Pojasnila je, da ji je Amelia po Face Timu sprva rekla, da sta s Scottom samo prijatelja ter da bo noč čarovnic praznovala v njegovi družbi.

Lisa je priznala, da ni bila preveč vesela, ko je izvedela, da je njena hčerka resna s Scottom."Stara je 19 let! On je star 37 let in ima tri otroke! " se Rinna spominja trenutka, ko je izvedela za ljubezensko zvezo.