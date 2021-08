Lisa Rinna o zvezi svoje hčere s Scottom Disickom: Zelo je srečna

Igralka Lisa Rinna je v zabavni oddaji Watch What Happens Live spregovorila o razmerju njene hčere Amelie Gray Hamlin z 18 let starejšim resničnostnim zvezdnikom Scottom Disickom. Voditelj Andy Cohen je resničnostno zvezdnico vprašal, kaj meni o romanci med Amelio in Scottom, na kar je odgovorila: "Kako misliš, da se počutim? Poglej, rekla bom to: Amelia je trenutno zelo srečna in vsak si želi, da so njegovi otroki srečni, zato sva s Harryjem navdušena, da je srečna."

To je že drugič, da je Lisa o razmerju svoje hčere spregovorila v oddaji Watch What Happens Live. Maja je Andyju zaupala, da sta z možem Scotta že spoznala, saj so skupaj preživeli nekaj časa: "Zelo je prijazen, imeli smo se zelo lepo." Nato pa je odkrito komentirala zvezo: "Je, kar je, ljudje. Je, kar je."