Lisa Rinna razkrila imeni najbolj nesramnih zvezdnic

Igralka Lisa Rinna , nekdanja zvezdnica oddaje Real Housewives of Beverly Hills , je v knjigi spominov z naslovom You Better Believe I'm Gonna Talk About It razkrila, kateri dve zvezdnici pri njej nista najbolje zapisani. Slab pečat sta med snemanjem oddaje Pripravnik (Celebrity Apprentice) na njej pustili pevka Dionne Warwick in televizijska osebnost Star Jones .

"Ko sem prvič spoznala Dionne Warwick, me praktično ni pogledala, vame je le 'zalajala', naj ji prinesem Pepsi. Iz nekega razloga sem kot tepček stekla in ji ga prinesla. Zahvalila se mi je tako, da je s svojim klanom spletkarila, kako naj se me reši."

S čim pa si je črno piko prislužila Star Jones? Po Lisinih besedah naj bi jo v šovu Pripravnik prav ona "vrgla pod vlak" in bila kriva za to, da je igralka iz šova izpadla že na samem začetku. Rinna je v knjigi sarkatično pripomnila, da se Star Jones v resnici zahvaljuje, saj da jo je s svojo "zlobo pripravila na snemanje oddaje Real Housewives of Beverly Hills". "Nisem prepričana, ali sem pred tem že kdaj doživela 'zločin' iz sovraštva med ženskami," je zapisala.