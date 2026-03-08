Naslovnica
Tuja scena

Lisa Rinna razkrila imeni najbolj nesramnih zvezdnic

Los Angeles, 08. 03. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Lisa Rinna

Igralska industrija, svet resničnostne televizije in modna sfera. Vse to dobro pozna zvezdnica Lisa Rinna, ki je v sveže izdani knjigi spominov brez dlake na jeziku spregovorila o vzponih in padcih bogate kariere, pri tem pa razkrila, kateri dve zvezdnici, s katerima je v preteklosti sodelovala, sta bili najbolj nesramni.

Igralka Lisa Rinna, nekdanja zvezdnica oddaje Real Housewives of Beverly Hills, je v knjigi spominov z naslovom You Better Believe I'm Gonna Talk About It razkrila, kateri dve zvezdnici pri njej nista najbolje zapisani. Slab pečat sta med snemanjem oddaje Pripravnik (Celebrity Apprentice) na njej pustili pevka Dionne Warwick in televizijska osebnost Star Jones.

Star Jones (levo) in Dionne Warwick na setu šova Pripravnik (Celebrity Apprentice).
Star Jones (levo) in Dionne Warwick na setu šova Pripravnik (Celebrity Apprentice).
FOTO: Profimedia

"Ko sem prvič spoznala Dionne Warwick, me praktično ni pogledala, vame je le 'zalajala', naj ji prinesem Pepsi. Iz nekega razloga sem kot tepček stekla in ji ga prinesla. Zahvalila se mi je tako, da je s svojim klanom spletkarila, kako naj se me reši."

S čim pa si je črno piko prislužila Star Jones? Po Lisinih besedah naj bi jo v šovu Pripravnik prav ona "vrgla pod vlak" in bila kriva za to, da je igralka iz šova izpadla že na samem začetku. Rinna je v knjigi sarkatično pripomnila, da se Star Jones v resnici zahvaljuje, saj da jo je s svojo "zlobo pripravila na snemanje oddaje Real Housewives of Beverly Hills". "Nisem prepričana, ali sem pred tem že kdaj doživela 'zločin' iz sovraštva med ženskami," je zapisala.

Lisa Rinna
Lisa Rinna
FOTO: AP

Ne Dionne Warwick ne Star Jones se na zapis v Rinnini biografiji zaenkrat nista javno odzvali. Je pa Rinna v svoji knjigi ostre besede namenila tudi nekaterim članicam ekipe "resničnih gospodinj". Igralko Garcelle Beauvais, znano po vlogi v filmu Princ odkriva Ameriko, je označila za "neiskreno od nog do glave" medtem ko je za igralko Denise Richard zapisala, da je narcis.

V knjigi je brez dlake na jeziku spregovorila tudi o "največjem nasilnežu v Hollywoodu". Po njenih besedah si je ta naziv prislužil igralec Robert Kelker-Kelly, s katerim je skupaj zaigrala v seriji Dnevi našega življenja.

Razlagalnik

Lisa Rinna je ameriška televizijska osebnost, igralka in voditeljica, ki je najbolj znana po svojem sodelovanju v resničnostni seriji 'The Real Housewives of Beverly Hills'. Sodelovala je tudi v drugih televizijskih oddajah, kot sta 'Days of Our Lives' in 'Melrose Place'.

Celebrity Apprentice je ameriška resničnostna tekmovalna televizijska serija, ki je različica oddaje 'The Apprentice'. V njej znane osebnosti tekmujejo v seriji poslovnih izzivov, zmagovalec pa prejme donacijo v dobrodelne namene, ki ga zastopa. Oddajo je prvotno vodil Donald Trump, kasneje pa jo je prevzel Arnold Schwarzenegger.

Dionne Warwick je priznana ameriška pevka soula, popa in gospela, ki je zaslovela v 60. letih 20. stoletja s pesmimi, kot so 'Walk On By', 'I Say a Little Prayer' in 'Do You Know the Way to San Jose'. Znana je po svojem edinstvenem vokalnem slogu in je prejela številne nagrade, vključno s petimi nagradami grammy.

Star Jones je ameriška televizijska osebnost, odvetnica in avtorica. Najbolj je znana kot nekdanja voditeljica jutranje pogovorne oddaje 'The View', kjer je bila članica prve zasedbe voditeljev. Sodelovala je tudi v drugih televizijskih projektih in je aktivna zagovornica ozaveščanja o raku na dojki.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
lisa rinna hollywood nesramni zvezdniki

Selena Gomez zaradi bipolarne motnje doživlja manične epizode

