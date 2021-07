Lisa Rinna rojstni dan proslavila v stilu: To je 58 let

Lisa Rinna je dopolnila 58 let.

Lisa Rinna je praznovala 58. rojstni dan. Ta mejnik je obeležila tudi na družbenih omrežjih, kjer se je pohvalila z novim selfijem, ki ga je posnela v enodelnih kopalkah, na sebi pa ima sončna očala znamke Tom Ford. "To je 58 let," je ponosno zapisala pod objavo, pod katero se je hitro vsulo ogromno rojstnodnevnih čestitk.

Tracy Anderson, podjetnica in ena vodilnih v industriji zdravja in dobrega počutja, ji je zaželela vse najboljše in je zraven zapisala: "O, ti moj bog, Lisa, ti si inspiracija na vseh stopnjah!!!"

"Ne vem, kaj naj napišem, ker si prekleto seksi," je bila iskrena zvezdnica resničnostnega šova Real Housewives of New Jersey Margaret Josephs in pripisala:"Vse najboljše, zavidam ti."

Eden od komentarjev se je glasil: "Nisem bila tako seksi, ko sem bila stara 28 let!" Druga oseba je zapisala: "Si prepričana, da nisi stara 38 let." Tretja pa je pod igralkin selfi zapisala: "58. leta so seksi."

Nekdo pa ni bil najbolj prizanesljiv do nje in je pod njeno fotografijo zapisal: "58 kilogramov botoksa." Eden pa se je obregnil v njene ustnice: "Vse je v redu, ampak ustnice."