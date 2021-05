Lisa Rinna se je sprijaznila z zvezo svoje hčere in Scotta Disicka

Lisa Rinna je v pogovorni oddaji Watch What Happens Live komentirala zvezo njene hčere Amelije Hamlin z resničnostnim zvezdnikomScottom Disickom. Voditelj oddaje Andy Cohen je igralko vprašal, kakšna je bila njena prva reakcija, ko je zvedela, da je njena 19-letna hči v zvezi s 37-letnim Scottom, zvezdnikom resničnostne oddaje Kardashianovi. Lisa se je na vprašanje odzvala s kratkim: "Oh, ja," ter se zasmejala.