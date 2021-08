Little Mix: Perrie Edwards z nosečniškimi fotografijami, Jesy Nelson s solo skladbo

"Kako si čudovita," so se pod fotografijo visoko noseče Perrie Edwards glasili komentarji oboževalcev in prijateljev. 28-letnica, ki z dolgoletnim fantom, nogometašem Alexom Oxlade-Chamberlainom , pričakuje prvega otroka je namreč v ta namen posnela fotografije trebušča in s tem ovekovečila poseben trenutek v njenem življenju. Na Instagram je objavila serijo modnih fotografij, na katerih ni manjkalo blaga, vode ter zlate barve.

Dekliška skupina Little Mix pa ne bo bogata zgolj za enega novega člana temveč kar za dva, saj je noseča tudi Leigh-Anne Pinnock , ki je ob novici dejala, da se ji uresničujejo sanje. Dekleti sta skupaj s sočlanico Jade Thirlwall oboževalcem naznanile, da se kmalu vračajo z novo glasbo, kar je številne navdušilo. Glasbenice pa niso edine, ki bodo izdale novo glasbo. Solo pesem je v teh dneh namreč napovedala tudi bivša članica skupine Jesy Nelson in s tem zelo presenetila. Po skoraj desetih letih delovanja v skupini je namreč lani decembra dejala, da se z glasbene scene umika, ker je življenje na očeh javnosti slabo vplivalo na njeno duševno zdravje.

Nepričakovana vrnitev je tako zelo presenetila uporabnike družbenih omrežij, ki so se posledično začeli spraševati, ali gre morda za taktično potezo. "To je glasba, ki sem jo od zmeraj začela ustvarjati," je v napovedniku za novo skladbo dejala Nelson in celoten projekt označila kot novo poglavje. Številni zvesti oboževalci so hitro zaznali podobnosti med glasbo, ki jo je ustvarjala, ko je bila del skupine in glasbo, ki jo je predstavila sedaj.