Liz v 'tisti' obleki, 25 let kasneje

Britanska lepotica Elizabeth Hurley je priznala, da je bila nepripravljena na odziv in dejstvo, kakšen modni vtis je naredila leta 1994, ko je navdušila v seksi črni Vesacejevi toaleti z zlatimi zaponkami, po čemer jo je poznal ves svet. "Nujno sem morala najti obleko za Hughovo premiero in v tistih časih nisem imela pojma, kaj je to moda. Spomnim se, da sem šla v pisarno, kjer so obleko dobesedno potegnili iz plastične vrečke. Šla sem domov, se sama sfrizirala in naličila ter se s Hugom tepla za ogledalo," se je za aprilsko številko revije Harper's Bazaar spominjala Hurleyjeva.

Hurleyjeva je med zvezde leta 1994 švignila v seksi Versacejevi obleki in postala prepoznavna po vsem svetu.

Liz je instantno postala modna ikona, njen videz in lepota pa sta takrat po zaslugi fotografij zaokrožila okoli sveta. Zdaj je priznala, da še vedno nosi isto konfekcijsko številko, a se ji ni zdelo primerno, da bi si nadela povsem enako obleko, saj se ji to za njena leta ne zdi primerno. Zato so ji dali nekoliko drugačno obleko, ki malce manj razgalja njeno telo.

Kar je po svoje zanimivo, saj če sodimo po njenih objavah v bikiniju ali spodnjem perilu, očitno nima težav z kazanjem gole kože. Liz je s pet let starejšim Hughom Grantom hodila trinajst let, do leta 2000. "Če primerjamo z danes, je bilo takrat vse precej neglamurozno," je priznala.