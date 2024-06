Liza Minnelli: Še vedno ljubim, še vedno brcam, še vedno ustvarjam

Na filmskem festivalu Tribeca v New Yorku je izšel nov dokumentarni film o Lizi Minnelli. Legendarna zvezdnica je o njem spregovorila za revijo People. Pevka pravi, da ga kot darilo posveča svoji družini, prijateljem in vsem oboževalcem. 78-letnica pa se ni udeležila premiere, saj se ji ne zdi smiselno, da bi gledala na platnu življenje, ki ga je živela sama.

Nihče ne more zgodbe o legendarni Lizi Minnelli povedati bolje kot ona sama. In to je tudi storila v svojem novem dokumentarnem filmu Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story, ki je bil premierno prikazan na filmskem festivalu Tribeca. "Hvala mojim pri Tribeci za nocojšnjo projekcijo filma, ki sem ga naredila kot darilo za svojo družino, prijatelje in oboževalce!" je v izjavi za People dejala 78-letnica.

Liza Minnelli FOTO: Reuters icon-expand

"Živela sem. Sedeti in gledati film z vami bi bilo malo preveč. To je pravo popotovanje pretresljivih, zabavnih, čarobnih trenutkov v mojem življenju in delu. Upam, da vam je všeč. Film je eden od gradnikov v novem nebotičniku mojega današnjega sveta, saj prikazuje ljudi, ki jim je mar (kljub smetenju tabloidov), še vedno ljubim, še vedno brcam," je nadaljevala prejemnica EGOTa. Čeprav pevka ni bila prisotna na veliki noči v New Yorku, je svojim oboževalcem namenila sporočilo na svojem družbenem omrežju kar iz Pariza. "Bonjour Paris ... Živjo, otroci, pogosto sem rekla, da sem na dan, ko sem se rodila, skočila iz mame in novinarji so posneli sliko," je začela. Njena mati je namreč pokojna Judy Garland. Igralka Čarovnika iz Oza je bila eno največjih imen v zlati dobi Hollywooda. Lizin oče pa je pokojni Vincent Minnelli, režiser, ki je prejel oskarja za režijo filma Gigi.

Liza Minnelli in Judy Garland. FOTO: Profimedia icon-expand