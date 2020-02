Liza Minnelli si filma o življenju svoje mame ne bo ogledala

Film je doživel premiero na filmskem festivalu v Telluridu, v zvezni državi Kolorado in požel veliko navdušenje. Režiser ter glavna igralka Renée Zellwegeer , ki ji je film prinesel nominacijo za oskarja, pravita, da z biografsko dramo slavita življenje igralske legende. Film prikazuje zadnje poglavje življenja Garlandove, s poudarkom na njeno dolgotrajno odvisnost od alkohola in tablet. Dotakne se tudi boja za skrbništvo za njena dva otroka, Lorno in Joeyja .

Zellwegerjeva pove: ''Družina mora vedeti, da je bila ekipa na filmskem setu zelo motivirana saj do Judy čutimo ljubezen, vsi cenimo njeno delo in zapuščino, dotaknila se je vsakega od nas. Od sebe smo dali vse.'' Trud, ki ga je vložila v vlogo je bil poplačan pred kratkim, saj ji je prinesel nagrado BAFTA.

Liza Minnelli glede filma, ki je priredba gledališke igre Konec marvice, nominirane za nagrado tony, najprej ni imela komentarja. Šele, ko je produkcija filma stekla, so se pojavile govorice, da se je Liza vpetla v Reneejin proces učenja vloge. Minellijeva to strogo zanika: ''Zellwegerjeve nisem nikoli ne srečala, ne z njo govorila. Ne vem, kako pride do teh govoric, filma v nobenem primeru ne odobravam. Kakršna koli poročanja o nasprotnem so popolna izmišljotina.''