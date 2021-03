Lizzo bo v resničnostnem šovu iskala modele in plesalke z večjo konfekcijsko številko

Pevka Lizzo je v svoji objavi na Instagramovem profilu sporočila, da se odpravlja na lov za puncami z oblinami. "Kje so vsa tista močnejša dekleta? To želim izvedeti. No, jaz in Amazon jih bova poiskala," je dejala v videu.

Pod video je dodala zapis: "Na to sem čakala! Si model ali plesalka z oblinami? Si se kdaj počutila premalo cenjeno in spoštovano? Potem iščem prav tebe! Čas je, da najdem svojo sanjsko ekipo čudovitih in talentiranih deklet z močnejšo postavo in Amazon nam bo pomagal!"

"Si pripravljena prevzeti moč in zavzeti svet? Tukaj je tvoja priložnost, da zablestiš na modnih stezah in 'twerkaš' na svetovnih odrih po vsem svetu. Pridi na avdicijo in prinesi dobro energijo–in to rit," so zapisali v uradni objavi za avdicije.

Gre za prvi projekt Lizzo in Amazona, ki so ga sklenili lansko leto. "Komaj čakam, da začnemo in da delim svojo vizijo s svetom," je takrat komentirala zvezdnica.