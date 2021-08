Lizzo in Matthew McConaughey prenehala z uporabo deodoranta

Po tem, ko je ameriška pevka Lizzo slišala, da se je Matthew McConaughey že pred 35 leti odrekel uporabi deodoranta, je 33-letnica na Instagramu priznala, da je sledila njegovemu vzoru. ''Ok, z njim se pri tem popolnoma strinjam. Prenehala se uporabljati deodorant in dišim BOLJE.''

Igralec je že pred časom spregovoril o svoji odločitvi, da svoje kože ne obremenjuje z dišavami in sredstvi za preprečevanje potenja oziroma neprijetnega vonja. Že leta 2005 je o tej temi z novinarjem revije People: ''Deodoranta nisem uporabil že dvajset let,'' je bil takrat jasen. Na srečo pa zvezdnik nima težav s prekomernim potenjem. Igralka Yvette Nicole Brown, ki je z njim leta 2008 sodelovala pri filmu Tropski vihar, je njegov vonj opisala tako: ''Diši po granoli in dobremu življenju. Ima sladek vonj. To je pač on, ne smrdi čudno ali zatohlo.''