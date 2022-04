Lizzo izdala inkluzivno linijo perila za oblikovanje postave

Pevka je uresničila dolgoletne sanje in ustvarila kose, ki so po njenih besedah primerni za vsako obliko telesa. "Naveličana sem bila perila za oblikovanje telesa, ki je neprivlačno in neudobno," je ob tem dejala pevka, ki je znana zagovornica žensk z močnejšimi postavami.

Glasbenica Lizzo se je odločila za skok v svet mode. V sodelovanju z znamko Fabletics, katere lastnica je igralka Kate Hudson, je namreč izdala linijo perila za oblikovanje postave in jo poimenovala Yitty. "Te sanje so že pet let v izdelavi," je ob prihodu linije dejala glasbenica, ki je kolekcijo že predstavila svojim sledilcem na Instagramu.

icon-expand Lizzo je z izdelavo posebnega perila uresničila dolgoletne sanje. FOTO: Instagram

Za kolekcijo, ki bo obsegala velikosti od XS do 6XL, je glasbenica dejala: "Naveličana sem bila perila za oblikovanje telesa, ki je neprivlačno in neudobno, nakar sem ozavestila, da je na meni, da to spremenim. Soočila sem se z izzivom, kako ustvariti nekaj, v čemer bodo uživale vse ženske, brez da bi se ob tem počutile slabo."

icon-expand "Soočila sem se z izzivom, kako ustvariti nekaj, v čemer bodo uživale vse ženske." FOTO: Instagram