Lizzo: Monogamija je zame nekoliko klavstrofobična.

Glasbenica Lizzo , ki je nedavno izdala nov album z naslovom Special , je kot gostja radijske oddaje The Breakfast Club spregovorila o procesu pisanja in dejala, da se vse njene pesmi navezujejo na resnične življenjske izkušnje. 34-letnica se je pri tem pošalila, da je temnopolta verzija glasbenice Taylor Swift , ki je znana po skladbah o svojih razmerjih, le da sveže zaljubljena Lizzo na klasična razmerja gleda nekoliko drugače.

Monogamija je po njenem mnenju zaradi svojih pravil klavstrofobična: "Mislim, da me tradicionalno razmerje straši. Monogamija je strašljiva prav zaradi pravil. Tudi ljudje, ki se odločijo za poligamijo, živijo pod pravili," je pojasnila zvezdnica, ki raje stremi k zvezi "brez pričakovanj, v kateri je ljubezen osrednjega pomena."

Kljub izrečenemu pa ima Lizzo vseeno nekaj smernic, ko pride do razmerja: "V zvezi ne želim živeti pod pravili, ampak to ne pomeni, da bom imela spolne odnose z drugimi ljudmi. In to ne pomeni, da bo to počel moj partner. To zgolj pomeni, da v zvezi ne bo pričakovanj ter da bo ljubezen osrednjega pomena."