Tuja scena

Lizzo na rdeči preprogi s partnerjem, ki ga skrbno skriva

Los Angeles, 10. 11. 2025 15.10 | Posodobljeno pred 38 minutami

Avtor
E.M.
1

Lizzo je na dobrodelni prireditvi v Los Angelesu zasijala v družbi svojega partnerja, komika Mykeja Wrighta. Kljub temu da svojo zasebnost skrbno varujeta, sta se pred fotografi pokazala v ujemajočih se elegantnih opravah.

Grammyjeva nagrajenka Lizzo se je v družbi partnerja Mykeja Wrighta udeležila dobrodelne prireditve v Los Angelesu. Glasbenica, ki svojega partnerja sicer skrbno skriva pred radovednimi očmi javnosti, je pred fotografi ponosno pozirala s komedijantom.

Lizzo in Myke Wright
Lizzo in Myke Wright FOTO: Profimedia

Zaljubljenca sta za dogodek najela ujemajoči se temni elegantni opravi. Zvezdnica je sijala v svetlikajoči se obleki z naramnicami, komik pa je za priložnost nadel črn suknjič s potiskom modne znamke Gucci. Oba sta se odločila tudi za modne dodatke. Pevka je nadela svetlikajočo se ogrlico, njen partner pa sončna očala.

Spomnimo, partnerja sta se nazadnje skupaj po rdeči preprogi sprehodila v začetku marca, ko sta se skupaj udeležila zabave po podelitvi oskarjev. Da sta skupaj, sta sicer potrdila že pred dvema letoma, Lizzo pa je v enem od intervjujev razkrila, da se poznata že vrsto let.

Lizzo Myke Wright par zveza rdeča preproga
Oskarjevka: Kourtney je bolj nadležna kot kadarkoli, spravlja me ob živce

osservatore
10. 11. 2025 15.44
Kdo? Ampak, ko pogledam fotografijo ona potrebuje obili fitnesa, aerobike, kolesarjenja, plavanja, ...
