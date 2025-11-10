Lizzo na rdeči preprogi s partnerjem, ki ga skrbno skriva

Grammyjeva nagrajenka Lizzo se je v družbi partnerja Mykeja Wrighta udeležila dobrodelne prireditve v Los Angelesu. Glasbenica, ki svojega partnerja sicer skrbno skriva pred radovednimi očmi javnosti, je pred fotografi ponosno pozirala s komedijantom.

Zaljubljenca sta za dogodek najela ujemajoči se temni elegantni opravi. Zvezdnica je sijala v svetlikajoči se obleki z naramnicami, komik pa je za priložnost nadel črn suknjič s potiskom modne znamke Gucci. Oba sta se odločila tudi za modne dodatke. Pevka je nadela svetlikajočo se ogrlico, njen partner pa sončna očala.

Spomnimo, partnerja sta se nazadnje skupaj po rdeči preprogi sprehodila v začetku marca, ko sta se skupaj udeležila zabave po podelitvi oskarjev. Da sta skupaj, sta sicer potrdila že pred dvema letoma, Lizzo pa je v enem od intervjujev razkrila, da se poznata že vrsto let.