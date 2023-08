Lizzo: Nočem, da me dojemate kot žrtev, a vem, da nisem negativka.

"Zadnjih nekaj dni je bilo izjemno težkih in polnih razočaranja. Moja delovna etika, morala in spoštljivost so bili postavljeni pod vprašaj. Moj karakter je bil kritiziran. Običajno se odločim, da ne bom odgovarjala na lažne obtožbe, a te so tako neverjetne, kot se slišijo, in preveč nezaslišane, da jih ne bi obravnavala." Pevka je zapisala, da obtožbe prihajajo s strani nekdanjih zaposlenih, ki so javno že priznali, da je bilo njihovo vedenje med turnejo neprimerno in neprofesionalno.

"Kot ustvarjalka sem bila od nekdaj zelo strastna do svojega dela. Svojo glasbo in nastope jemljem zelo resno, ker mene in moje oboževalce na koncu dneva prav to predstavlja." Pojasnila je, da njeno strast spremljajo trdo delo in visoki standardi ter da je zaradi tega v preteklosti morala sprejemati težke odločitve. "Nikoli nisem imela namena, da bi se kdo počutil neprijetno ali kot necenjen del ekipe," je poudarila.