Lizzo ob izidu nove skladbe objokana naslovila sovražne komentarje

"Na dan, ko bi morala biti presrečna, se počutim zelo slabo," je dejala v videoposnetku, ki ga je objavila kot zgodbo na Instagramu (objavo, ki s spleta izgine po enem dnevu, op. a.). Grammyjeva nagrajenka sicer ni natančno opisala, za kakšne komentarje gre, dejala pa je, da sploh nimajo smisla. "So debelofobični in rasistični ter zelo bolijo," je dejala in dodala, da je številni ne marajo prav zaradi njenega videza in jo zaradi teže zasmehujejo.

"Zdi se, da ni pomembno, koliko pozitivne energije daš v svet. V vsakem primeru se bo našel nekdo, ki bo imel nekaj zlobnega za pripomniti." Glasbenica, ki poleg petja tudi odlično igra flavto, je pojasnila, da je sovražni komentarji večinoma ne ganejo, zmotijo pa jo takrat, ko se za določen projekt zares trudi.