Lizzo objavila kostum za noč čarovnic: poklonila se je Tini Turner

Da je 35-letnica velika oboževalka legendarne pevke, ki je letos maja umrla v starosti 83 let, je znano že nekaj časa. Lizzo se je glasbeni ikoni poklonila tudi ob njeni smrti in na enem od svojih koncertov čustveno zapela pesem Proud Mary. "Danes smo izgubili ikono, a nisem si dovolila biti žalostna. Nisem si dovolila jokati. Niti nočem, ker raje slavim neverjetno legendo," je takrat dejala in dodala: "Ker sem temnopoltno dekle, me ne bi bilo v rock skupini, če ne bi imeli kraljice rokenrola."