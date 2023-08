Lizzo obtožbe plesalk stale možnosti nastopa na Super Bowlu

Lizzo so po poročanju britanskega tabloida izločili kot eno izmed možnih nastopajočih med polčasom Super Bowla 2024. Tri plesalke jo namreč obtožujejo spolnega, rasnega in verskega nadlegovanja.

Lizzo so v začetku meseca tri njene nekdanje plesalke obtožile, da ustvarja sovražno delovno okolje, med drugim pa v tožbi navajajo tudi spolno, versko in rasno nadlegovanje, napad ter prepoved izhoda. Vir blizu lige NFL je za Daily Mail povedal, da so obtožbe spodbudile organizacijo, da je ameriško zvezdnico nemudoma izločila kot eno izmed možnih nastopajočih med polčasom Super Bowla 2024, ki bo februarja potekal v Las Vegasu. Pred obtožbami je bila namreč na vrhu seznama glasbenikov, ki bi jih lahko doletela ta izjemna čast.

icon-expand Lizzo očitno prihodnje leto ne bo nastopila med polčasom finala lige NFL. FOTO: AP

"Pogovori o tem, da bi Lizzo sodelovala pri spektaklu ob polčasu ali pela državno himno, so se sedaj, ko je obkrožena s škandalom, končali," je za britanski tabloid dejal vir. Drug vir je povedal, da se pevkina ekipa sedaj na vso moč trudi rešiti njeno kariero in ugled. "Obupno poskušajo pripraviti strategijo, ki bo rešila njeno potapljajočo se ladjo." Dodal je, da njihovo delo postaja vse težje, saj se vsak dan oglasi več ljudi, ki Lizzo obtožujejo izjemno neprimernih dejanj.

Ena izmed tistih, ki se je oglasila po obtožbah plesalk, je filmska ustvarjalka in režiserka Sophia Nahli Allison, ki je na družbenem omrežju delila svojo negativno izkušnjo s pevko. Dejala je, da je nameravala posneti dokumentarni film o zvezdnici, a se je ta do nje vedla nespoštljivo. "Bila sem priča temu, kako arogantna, egocentrična in neprijazna je," je zapisala v zgodbi na Instagramu in dodala, da je na koncu odstopila od projekta. "Nisem bila zaščitena. V grozno situacijo sem bila vržena z malo podpore."