Lizzo obtožujejo spolnega nadlegovanja in sramotenja zaradi teže

V tožbi, ki je bila vložena v Los Angelesu, plesalke navajajo obtožbe, da so bile med letoma 2021 in 2023 "prisiljene prenašati spolno ponižujoče vedenje" in "pritiskanje k sodelovanju v motečih spolnih predstavah" . Med trditvami proti Lizzo , katere pravo ime je Melissa Viviane Jefferson , so navedle, da je "pritiskala na Davisovo, naj se dotakne prsi" plesalke v nočnem klubu v Amsterdamu, in da je Davisova – potem ko se je upirala – na koncu privolila "v strahu, da bi to lahko škodilo njeni prihodnosti v ekipi" , če tega ne bi storila.

Poleg tega v tožbi trdijo, da je kapetanka plesne ekipe Shirlene Quigley nastopajočim vsiljevala svoja krščanska prepričanja in zasmehovala tiste, ki so imeli spolne odnose pred poroko. Očitajo ji tudi, da je odkrito razpravljala o nedolžnosti ene od nekdanjih plesalk in o tem objavljala na družbenih omrežjih.

Čeprav nista nikoli izrecno vprašali, pa so njuna vprašanja Davisovi dala občutek, da mora razložiti, zakaj se je zredila in pojasniti podrobnosti iz zasebnega življenja, da bi lahko obdržala službo, je še navedla.

Lizzo, ki je znana po tem, da slavi svoje telo in ljubezen do sebe, je skupaj s plesno koreografinjo Tanisho Scott obtožena tudi sramotenja zaradi teže Davisove na turneji. Plesalka namreč trdi, da sta se spraševali, ali se "bori z nečim, saj je bila videti manj predana svoji vlogi v plesni zasedbi" , je navedeno v podrobnostih tožbe.

Obtožbe, vključno z rasno diskriminacijo, so usmerjene tudi na vodstvo produkcijske družbe Big Grrrl Big Touring, Inc. Trdijo pa še, da so bili temnopolti člani plesne skupine "obravnavani drugače" kot drugi člani ekipe. Obtožili so jih, da so "leni, neprofesionalni in imajo slab odnos". Pojasnjujejo, da druge plesalke niso bile obravnavane tako kot temnopolte.

Tožnice trdijo še, da jim Lizzo in ekipa produkcijske hiše niso pošteno plačali za delo med Lizzino evropsko turnejo. Obtožujejo jih, da jim je bilo ponujeno le 25 odstotkov njihove tedenske kompenzacije v času, ko niso nastopale na turneji, medtem ko so drugi izvajalci prejeli 50 odstotkov, prav tako trdijo, da jim je bilo rečeno, naj med turnejo ne delajo na drugih projektih.

Dve od treh plesalk, vpletenih v tožbo, Davisova in Williamsova, sta spoznali Lizzo marca 2021 med pripravami na tekmovanje v resničnostni televizijski oddaji Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls, piše v tožbi. Rodriguezovo so maja 2021 najeli za nastop v videospotu za pesem Rumors, nato je ostala del plesne skupine. Davisova in Williamsova sta bili odpuščeni iz plesne ekipe, medtem ko je Rodriguezova kasneje odstopila zaradi domnevnega ravnanja z njenimi kolegi.