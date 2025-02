Lizzo po doseženem cilju objavila zapeljivo fotografijo v spodnjem perilu

Pevka Lizzo je na svojem Instagramovem profilu delila zapeljivo fotografijo v spodnjem perilu. Pod galerijo, v katero je poleg omenjene fotografije vključila tudi več zabavnih fotografij, je dopisala: " Jaz in vsi moji memi."

Grammyjeva nagrajenka je v preteklih mesecih večkrat delila s svojimi oboževalci utrinke s treningov. Konec januarja pa je sporočila, da je dosegla zadani cilj. "Uspelo mi je. Ko sem danes stopila na tehtnico, sem dosegla svoj cilj. Te številke nisem videla že od leta 2014. Naj vam bo to opomnik, da lahko dosežete vse, kar si zadate. Čas je za nove cilje!" je zapisala tedaj.

Pevka je bila v medijih pogosto označena za ambasadorko koncepta"body positivity" (pozitiven odnos do telesa). A je pred meseci sporočila, da se bolj poistoveti s koceptom "body neutrality" (telesna nevtralnost). "Ideja pozitivnega odnosa do telesa se je oddaljila od zastarelega mainstream koncepta. Razvila se je v telesno nevtralnost," je dejala.

Ob tem je priznala, da kljub temu pridejo dnevi, ko ne obožuje svojega telesa. "Bistvo je, da se občutek do svojega telesa spreminja vsak dan. So dnevi, ko obožujem svoje telo, in drugi, ko se ne počutim najbolje," je še dodala.

Lizzo je bila v zadnjih letih sicer v središču več afer. Med drugim jo je plesalka, ki jo je spremljala na njeni turneji, tožila zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja.