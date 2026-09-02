Lizzo po triletni sodni agoniji: Resnica je prevladala

Na Instagramu je Lizzo izrazila olajšanje: "Vsi ti absurdni očitki garderoberke, ki je bila del turneje manj kot tri tedne, so bili ovrženi," je zapisala zvezdnica. "Najhuje je bilo, da sem bila obdolžena s strani nekoga, ki me nikoli sploh ni spoznal." Ashe Daniels, Lizzina nekdanja garderoberka, je tožbo vložila septembra 2023, potem ko je sodelovala pri evropskem delu pevkine turneje The Special Tour. Trdila je, da je bila na delovnem mestu deležna nadlegovanja, rasne diskriminacije in neprimernega vedenja s spolno konotacijo. Med drugim je zatrjevala, da je bilo delovno okolje sovražno in nevarno ter celo da ji je bila po poškodbi odtegnjena ustrezna zdravstvena pomoč.

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"Molila sem, da bi resnica prišla na dan in zahvaljujoč mojim izjemnim odvetnikom se je na koncu to tudi zgodilo. Resnica je prevladala," pa je bila po sodniški razsodbi v svojo prid jasna Lizzo. Sodnik Aenlle-Rocha je že leta 2024 odločil, da Danielsova pevke ne more tožiti osebno, medtem ko je njeno podjetje Big Grrrl Big Touring Inc. ostalo tožena stranka. V tokratni odločitvi pa je zapisal, da nekdanja garderoberka ni navedla ravnanj zaposlenih v družbi, ki bi kazala na splošno sovražnost do žensk na delovnem mestu ali na neenako obravnavo moških in žensk. Obenem je poudaril, da so bila domnevna ravnanja in incidenti, čeprav neprimerni in neprofesionalni, po pravni presoji del tistega, kar je ameriško vrhovno sodišče opredelilo kot običajne nevšečnosti oziroma obremenitve, ki jih je mogoče pričakovati na delovnem mestu in zato ne sodijo pod zakonsko zaščito pred nadlegovanjem.

Lizzo FOTO: You Tube