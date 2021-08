Lizzo se je po dveh letih vrnila na Twitter: Nova pesem bo v duetu s Cardi B

Govorice držijo. Pevka Lizzo bo ta petek izdala novo pesem z naslovom Rumors , pod katero se bosta podpisali skupaj z raperko Cardi B . "Z njo bom zapela to pesem. Pika," je pod naznanilo zapisala 33-letnica in s tem razveselila svoje oboževalce.

Lizzo in Cardi B

Mnogi so sicer mislili, da bo pri pesmi sodeloval pevec Harry Styles, ki je v preteklosti že zapel skupaj s pevko, a so se nato razveselili Cardi B, ki trenutno pričakuje drugega otroka in je letos že izdala nekaj hitov.