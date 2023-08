Lizzo vrača udarec: plesalke namerava tožiti zaradi 'zlonamernega pregona'

Marty Singer , odvetnik pevke Lizzo , je z revijo People delil fotografije plesalk Arianne Davis , Crystal Williams in Noelle Rodriguez , ki so po njegovih besedah "veselo skakale v zakulisju" kabaretne predstave z golimi plesalkami. Spomnimo, plesalke so v tožbi trdile, da jih je Lizzo prisilila v obisk dogodka, odvetnik pa sedaj v pevkinem imenu vrača udarec. "Te fotografije, ki prikazujejo tri tožnice, kako veselo uživajo v zaodrju po nastopu, so bile posnete po njihovem obisku, nad katerim se pritožujejo v svoji tožbi," je zapisal Singer.

"Te neovrgljive fotografije in videi, skupaj z dodatnimi bistvenimi dokazi, dokazujejo očitna nasprotja med tem, kar tožnice trdijo v svoji lažni tožbi, in tem, kar je dejansko dokazano z dejstvi," je dodal. "Tožba je lažna. Lizzo namerava tožiti zaradi zlonamernega pregona, potem ko bo zmagala in bodo te lažne trditve zavrnjene." Spomnimo, v tožbi plesalke navajajo, da so bile med drugim prisiljene k dotikanju prsi nastopajočih v nočnem klubu.

Tudi Lizzo se je odzvala na obtožbe in zapisala, da nikoli ni imela namena, a bi se kdo počutil neprijetno ali kot necenjen del ekipe, ter dodala: "Ničesar ne jemljem resneje kot spoštovanja, ki si ga zaslužimo kot ženske na svetu." Trenutni pevkini plesalci so medtem zvezdnici stopili v bran in se ji zahvalili, ker je zrušila meje družbe in ustvarila platformo priložnosti za ljudi vseh velikosti.