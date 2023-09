Lizzo zaprosila sodnika, naj zavrne tožbo o nadlegovanju plesalk

Lizzo je vložila svoj prvi pravni odgovor na tožbo treh njenih nekdanjih plesalk. Avgusta so trdile, da so bile med turnejo z ameriško pevko izpostavljene spolnemu nadlegovanju in sovražnemu delovnemu okolju, kar pa ona zanika. Zvezdnica in njeno podjetje Big Grrrl Big Touring zahtevata, da sodišče zavrne primer s predsodki, kar pomeni, da ga ni mogoče ponovno vložiti. V primeru, da ji sodišče ne ugodi, plesalke zahtevajo sojenje.

Arianna Davis, Crystal Williams in Noelle Rodriguez so Lizzo - s pravim imenom Melissa Jefferson - in njeno turnejsko ekipo obtožile več obtožb v prvotni tožbi, vloženi na sodišču v Los Angelesu. Te vključujejo trditve, da je Lizzo pritiskala nanje, naj se udeležijo seks predstave v Amsterdamu in sodelujejo z golimi nastopajočimi, in da se je kapitanka plesne ekipe Shirlene Quigley večkrat obnašala neprimerno, zaradi česar so se počutile neprijetno.

Lizzo vztrajno zanika obtožbe plesalk.

Lizzo obtožujejo tudi sramotenja zaradi povečane telesne teže ene izmed plesalk, njeno ekipo pa zmerjanja temnopoltih plesalk, da so lene, neprofesionalne in imajo neprimeren odnos. Pevka naj bi med avdicijo plesalkam prepovedala odmore za odhod na stranišče. Kmalu po tem, ko so obtožbe prišle v javnost, se je nanje na družbenem omrežju odzvala Lizzo, ki je dejala, da so te tako neverjetne, kot se slišijo in preveč nezaslišane, da jih ne bi obravnavali. Dodala je, da "senzacionalizirane zgodbe" "prihajajo od nekdanjih zaposlenih, ki so že javno priznale, da so jim rekli, da je njihovo obnašanje na turneji neprimerno in neprofesionalno", kar pa plesalke zanikajo. Lizzina plesna ekipa Big Grrrls je kasneje izdala izjavo v podporo pevki, v kateri je dejala, da so se na turneji "imeli najboljše v življenju". Pevkina pravna ekipa se je na obtožbe odzvala s pritožbo, v kateri je navedla 31 točk, v katerih je navedla, da so plesalke, ki so vložile pritožbo, "ratificirale, privolile, oprostile in/ali odobrile dejanja", nad katerimi so se zdaj pritoževale.

Dodajajo, da je Lizzino domnevno ravnanje "bilo izvedeno v dobri veri in z dobrim razlogom" in "iz legitimnih razlogov, razumno povezanih z enim ali več zakonitimi poslovnimi nameni". Če so bile plesalke oškodovane, kot se domneva, so "v celoti ali delno prispevale" k tej škodi. Zahtevki plesalk se nanašajo na Lizzino pravico do svobode govora in/ali vere in so zato prepovedani. Trditve plesalk o diskriminaciji ali povračilnih ukrepih bi morale biti prepovedane, ker so bile vse odločitve o zaposlitvi sprejete "iz legitimnih, nediskriminatornih razlogov brez izgovorov" in da so Lizzo in drugi obtoženi "ravnali iz poslovne nuje". Plesalke se "niso zagovarjale in ne morejo dokazati zadostnih dejstev, ki bi podprla obtožbe o zlonamernosti, zatiranju ali goljufiji". Pevkin tiskovni predstavnik Stefan Friedman je v izjavi dejal, da je to šele prvi korak zvezdnice in njene ekipe, ki bo dokazala, da so vedno ravnali v sladu s svojimi obljubami, ne glede na to, ali gre za pozitivno podobo telesa, vodenje varnega in podpornega delovnega okolja ali zaščito posameznikov pred kakršno koli vrsto nadlegovanja.