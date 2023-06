Lizzo zaradi žaljivih komentarjev razmišlja o zaključku glasbene kariere

Pop pevka Lizzo je na Twitterju spregovorila o videoposnetku svojega poklona Tini Turner , ki ga je objavila YouTuberka Layah Heilpern , v katerem je komentirala Lizzino težo in prehrano, užaljena in razočarana glasbenica pa dodaja: "Pravkar sem se vpisala na v aplikacijo in takšne žalitve so prvo, kar vidim o sebi." Kot je še povedala, jo to tako prizadene, da razmišlja celo o tem, da bi prekinila uspešno glasbeno kariero.

Na kritike so reagirali tudi drugi uporabniki družbenih omrežij, eden izmed njenih oboževalcev pa je zapisal, da je njeno telo njena znamka. Na njegov komentar je reagirala tudi štirikratna dobitnica grammyja, ki je zapisala: "Ne trudim se biti debela in ne trudim se shujšati. Dobesedno se trudim samo živeti in biti zdrava."

"Zaradi takšnih stvari zares začenjam sovražiti svet. Utrujena sem od tega, da se moram ves čas zagovarjati, vse kar si želim, je le, da se vpišem v aplikacijo in tam ne zagledam svojega imena, vpletenega v neko bedarijo," je povedala in dodala, da zaradi komentarjev, ki se nanašajo na njeno težo, želi zaključiti glasbeno kariero.

"Moje telo je tako videti tudi takrat, ko se zdravo prehranjujem in telovadim. Vsi govorite o stvareh, o katerih nič ne veste, zato postajam jezna," je še dodala pevka, eden izmed njenih zadnjih tvitov pa se je glasil: "Ljubezen vsekakor ne odtehta sovraštva na družbenih omrežjih. Vse to samo zato, ker sem debela? To je noro." Račun na Twitterju je nato nastavila na zasebnega.

Pozneje je na TikToku delila video, na katerem posluša Beyonce in pokaže svojo značilno hojo, svojim sledilcem pa je povedala, da je imela res slab dan in je jezna na ves svet zaradi žalitev, ki jih je deležna. Ponovila je, da "so dnevi, ko sovraštvo tako močno prevlada nad ljubeznijo", da želi "opustiti glasbo in preprosto izginiti". Dodala je: "Vsekakor imam dovolj denarja, da grem in kupim kmetijo in se nikoli več ne ukvarjam z nikomer."